У Запоріжжі легковик влетів у вантажівку: водій загинув на місці

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Попередньо, водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автомобілем MAN. Від отриманих травм 39-річний водій легковика загинув на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Поліція закликає водіїв не сідати за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, не перевищувати швидкість, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху та бути уважними під час маневрування. Відповідальна поведінка кожного учасника дорожнього руху допомагає запобігти аваріям і зберегти життя людей", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі: загинули водій та 10-річна дитина, постраждалу жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації.