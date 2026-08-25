У Запоріжжі легковик влетів у вантажівку: водій загинув на місці
Аварія сталась увечері 24 серпня. Один із водіїв загинув на місці
Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.
Попередньо, водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автомобілем MAN. Від отриманих травм 39-річний водій легковика загинув на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
"Поліція закликає водіїв не сідати за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, не перевищувати швидкість, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху та бути уважними під час маневрування. Відповідальна поведінка кожного учасника дорожнього руху допомагає запобігти аваріям і зберегти життя людей", - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі: загинули водій та 10-річна дитина, постраждалу жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації.