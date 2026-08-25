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25 серпня 2026, 20:25

У Запоріжжі легковик влетів у вантажівку: водій загинув на місці

25 серпня 2026, 20:25
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Фото: Нацполіція
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Аварія сталась увечері 24 серпня. Один із водіїв загинув на місці

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Попередньо, водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автомобілем MAN. Від отриманих травм 39-річний водій легковика загинув на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Поліція закликає водіїв не сідати за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, не перевищувати швидкість, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху та бути уважними під час маневрування. Відповідальна поведінка кожного учасника дорожнього руху допомагає запобігти аваріям і зберегти життя людей", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі: загинули водій та 10-річна дитина, постраждалу жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації.

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