Наводили удары на позиции FPV-дронов и технику ВСУ: в Донецкой области трех предателей приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: Офис Генерального прокурора

Трех жителей Донбасса признали виновными в государственной измене и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Они передавали российским спецслужбам данные о расположении украинских военных, техники и огневых позиций.

При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры суд признал мужчин виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Один из осужденных — житель Константиновки начал сотрудничать с российскими военными в сентябре 2024 года.

Сначала он передавал данные военного характера через пророссийский Telegram-канал его администратору, а затем начал непосредственно общаться с сотрудником ФСБ РФ. После перевода куратора на другой "участок" информатора передали другому сотруднику российской спецслужбы.

Второй осужденный, житель Доброполья, в начале января 2025 года начал общаться в мессенджере со знакомым военнослужащим армии РФ. Он не только передавал информацию об украинских военных, но и добровольно проверял места, которыми интересовался его собеседник, несмотря на опасность из-за российских обстрелов. В переписке мужчина также заявлял о готовности служить России.

Третий предатель действовал в Дружковке. Ранее судимый за умышленное убийство и разбой мужчина с марта 2025 передавал российскому куратору разведывательные данные.

Осужденные сообщали врагу о местоположениях личного состава Сил обороны, разгрузке боеприпасов, оборонных укреплениях, военной технике и маршрутах движения бронемашин.

Кроме того, они передавали данные об огневых позициях реактивных систем залпового огня, артиллерии и стартовых площадках для FPV-дронов.

Информацию предатели посылали российской стороне в виде фотографий, скриншотов, текстовых и видеосообщений.

Противоправную деятельность трех вражеских информаторов правоохранители разоблачили и прекратили в августе 2025 года и марте 2026 года.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб , готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.