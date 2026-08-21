Более 1000 ударов за сутки: РФ атаковала Запорожскую область, есть раненые
За прошедшие сутки российские войска нанесли 1069 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам ранения получили четыре человека.
Оккупанты совершили 17 авиационных ударов, 787 атак БпЛА, 10 ударов с РСЗО и 255 артиллерийских обстрелов.
Авиационные удары потерпели, в частности, Камышеваха, Заречное, Зоровка, Бойково, Заливное, Трудовое, Умовка, Красный Яр, Свобода, Омельник, Никольское, Преображенка, Красная Криница и Егоровка.
Беспилотники атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Степногорск, Орехов, Гуляйполе и ряд других населенных пунктов области.
Также зафиксированы удары с РСЗО по Степногорску, Новоселовке, Горькому и Копаням. Артиллерийские обстрелы подверглись десяткам населенных пунктов.
За сутки поступило 70 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 21 августа российские войска атаковали село Лебяже Чугуевского района Харьковской области шестью беспилотниками. Погибли две женщины, две получили ранения.