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21 августа 2026, 07:53

Более 1000 ударов за сутки: РФ атаковала Запорожскую область, есть раненые

21 августа 2026, 07:53
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 1069 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам ранения получили четыре человека.

Оккупанты совершили 17 авиационных ударов, 787 атак БпЛА, 10 ударов с РСЗО и 255 артиллерийских обстрелов.

Авиационные удары потерпели, в частности, Камышеваха, Заречное, Зоровка, Бойково, Заливное, Трудовое, Умовка, Красный Яр, Свобода, Омельник, Никольское, Преображенка, Красная Криница и Егоровка.

Беспилотники атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Степногорск, Орехов, Гуляйполе и ряд других населенных пунктов области.

Также зафиксированы удары с РСЗО по Степногорску, Новоселовке, Горькому и Копаням. Артиллерийские обстрелы подверглись десяткам населенных пунктов.

За сутки поступило 70 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска атаковали село Лебяже Чугуевского района Харьковской области шестью беспилотниками. Погибли две женщины, две получили ранения.

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