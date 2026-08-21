Фото: ГСЧС

Вечером 20 августа российские войска в третий раз за сутки нанесли удар по столице. В результате обстрела в Голосеевском районе загорелось складское здание

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Подразделения ГСЧС полностью ликвидировали пожар на площади 400 кв. м в 00:07 21 августа.

Всего в Киеве с ночи на 20 августа от вражеских ударов погибли 16 человек, 42 человека получили ранения разной степени тяжести, еще 12 горожан удалось спасти.

Напомним, один мужчина пострадал в результате вражеского удара в Голосеевском районе Киева вечером 20 августа.