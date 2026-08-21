Понад 1000 ударів за добу: РФ атакувала Запорізьку область, є поранені

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах поранення отримали четверо людей.

Окупанти здійснили 17 авіаційних ударів, 787 атак БпЛА, 10 ударів із РСЗВ та 255 артилерійських обстрілів.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, Комишуваха, Зарічне, Зорівка, Бойкове, Заливне, Трудове, Розумівка, Червоний Яр, Свобода, Омельник, Микільське, Преображенка, Червона Криниця та Єгорівка.

Безпілотники атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе та низку інших населених пунктів області.

Також зафіксовано удари з РСЗВ по Степногірську, Новоселівці, Гіркому та Копанях. Артилерійських обстрілів зазнали десятки населених пунктів.

За добу надійшло 70 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська атакували село Леб'яже Чугуївського району Харківської області шістьма безпілотниками. Загинули дві жінки, ще дві отримали поранення.