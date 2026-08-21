Фото: ОВА

В ночь на 21 августа российские войска атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударами оказались Никополь, а также Красногригорьевская и Марганецкая громады.

В Павлограде из-за попадания вспыхнул пожар на территории частного домовладения. Еще один пожар возник в Петропавловской громаде Синельниковского района.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска атаковали село Лебяжье Харьковской области шестью беспилотниками. Погибли две женщины, две получили ранения.