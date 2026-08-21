Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска совершили 23 обстрела 18 населенных пунктов Сумской области, применив КАБы, ударные БпЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде из-за ночной атаки беспилотников ранения получили шесть человек: 16-летняя девушка, женщины в возрасте 50 и 66, 36, 39 лет и 35-летний мужчина. Повреждены двухэтажный дом, гаражные и складские помещения, СТО, газопровод и 7 автомобилей.

В Конотопской громаде во время обстрела травмировалась 78-летняя женщина, обошлось без госпитализации. Повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.

В Эсманской громаде в результате попадания БпЛА в дом травмы получил 40-летний мужчина.

Правоохранители продолжают документировать последствия российских атак.

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска атаковали село Лебяжье Харьковской области шестью беспилотниками. Погибли две женщины, две получили ранения.