РФ ударила по Запорожью: поврежден муниципальный транспорт и авто
Российские войска поздно вечером 20 августа атаковали Запорожье
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеского удара повреждены муниципальный транспорт и гражданский автомобиль.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, ранее в этот день российские войска атаковали общины Запорожского района. В результате ударов беспилотниками ранены двое мужчин.
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