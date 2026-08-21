Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны за сутки ликвидировали 1390 оккупантов, 57 артсистем, три танка, пять бронемашин, две РСЗО, четыре средства ПВО, а также 559 единиц авто и спецтехники. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 474 тысячи военных