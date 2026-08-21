РФ атаковала село в Харьковской области шестью дронами: погибли две женщины

Фото: Харьковская ОВА

В ночь на 21 августа российские войска атаковали село Лебяже Чугуевского района Харьковской области шестью беспилотниками

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате массированного удара погибли две женщины – 73 и 66 лет. Их тела деблокировали во время спасательных работ.

Еще две женщины, 41 и 73 лет, получили ранения. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

В результате атаки загорелись пять частных жилых домов. Три дома уничтожены, еще 20 частных домов и три хозяйственных сооружения повреждены.

"Правоохранители фиксируют очередное военное преступление окупантов, на местах также дежурят бригады экстренной медицинской помощи", – написал Синегубов.

Напомним, российская армия в течение 20 августа атаковала населенные пункты Херсонской области авиацией, ствольной и реактивной артиллерией, а также беспилотниками разных типов. Было известно о 17 раненых гражданских.