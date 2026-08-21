РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджено муніципальний транспорт та авто
Російські війська пізно ввечері 20 серпня атакували Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджено муніципальний транспорт та цивільний автомобіль.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, раніше в цей день російські війська атакували громади Запорізького району. Внаслідок ударів безпілотниками поранені двоє чоловіків.
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