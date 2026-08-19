У Запоріжжі через ворожу атаку виникли перебої з електроенергією
Окупанти з самого ранку атакують Запоріжжя дронами та КАБами. Через ворожий удар у деяких районах міста виникли перебої з електрикою
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Через ворожий удар в деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої з електроенергією. Об'єкти інфраструктури заживляють від альтернативних джерел", – йдеться у повідомленні.
Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло в оселі містян.
Нагадаємо, вдосвіта 19 серпня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по одному з районів Запоріжжя. Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа.
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