Фото: полиция Ивано-Франковской области

На Калушском шоссе 18 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмировались водитель и трое пассажиров ВАЗ-2109. Всех четырех госпитализировали

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Авария произошла 18 августа около 11:10 вблизи поворота к авторынку. Уведомление о ДТП поступило на линию "102".

По предварительным данным полиции, столкнулись автомобили Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ-2109.

За рулем Mercedes-Benz Sprinter находился 64-летний житель Черновицкой области. В салоне тоже был пассажир. Они в результате аварии не пострадали.

Водитель и трое пассажиров ВАЗ-2109 получили телесные повреждения. Медики госпитализировали всех четырех пострадавших. В настоящее время устанавливается степень тяжести травм.

На месте ДТП работают полицейские. Правоохранители устанавливают причины и все обстоятельства аварии.

Напомним, что в течение выходных в Ивано-Франковской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, два из которых имели смертельные последствия.