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18 августа 2026, 18:47

В Умани мужчина перечислил мошенникам более 300 тысяч гривен за несуществующий товар

18 августа 2026, 18:47
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В Умани мужчина стал жертвой мошенничества при покупке электропанелей через Интернет. Он перечислил продавцу 305550 гривен, но товара так и не получил

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

В полицию обратился местный житель, нашедший объявление о продаже необходимого ему оборудования на одной из онлайн-платформ.

Муж связался с продавцом и после согласования условий сделки перечислил полную стоимость товара на указанный банковский счет. Однако после получения денег продавец перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения.

Заказанные электропанели покупатель так и не получил, а связаться с продавцом больше не смог.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам мошенничества - статья 190 Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и лицо, причастное к завладению средствами.

Напомним, что в Киеве правоохранители разоблачили мошенническую схему, по которой у 71-летнего мужчины, депутата Верховной Рады Украины первого созыва, выманили 31 800 долларов США под предлогом якобы "проверки средств работниками СБУ".

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