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18 серпня 2026, 20:55

Біля Запорізької АЕС дрон атакував автобусну зупинку: є загиблий та поранені

18 серпня 2026, 20:55
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Фото: EPA/UPG
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Біля Запорізької атомної електростанції вранці 18 серпня вибухнув дрон на автобусній зупинці, якою користуються працівники станції. Унаслідок вибуху загинула одна людина, ще 15 працівників та підрядників отримали поранення, троє з них — тяжкі

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, передає RegioNews.

Вибух стався близько 06:00. Загалом постраждали 16 працівників та підрядників станції.

У МАГАТЕ також повідомили про атаки в промисловій зоні Запорізької АЕС. Водночас пошкоджень, які вплинули б на ядерну безпеку чи захищеність станції, не зафіксували.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав військових командирів, відповідальних за ці дії, а також усіх, хто здійснює атаки на атомні електростанції або їхній персонал, негайно припинити такі дії.

"Ці неприйнятні дії перебувають у повній суперечності із сімома основними принципами та п’ятьма принципами захисту Запорізької АЕС і створюють значні ризики для ядерної безпеки та захищеності під час конфлікту", — заявив Гроссі.

МАГАТЕ продовжує стежити за ситуацією на Запорізькій АЕС, яка перебуває під окупацією Росії. Агентство раніше неодноразово наголошувало, що військова активність поблизу станції створює ризики для її ядерної безпеки та персоналу.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС 4 серпня втратила зовнішнє електропостачання і близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної безпеки.

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