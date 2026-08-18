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18 августа 2026, 19:28

В Ровно водитель Range Rover получил год тюрьмы за совершение ДТП в состоянии опьянения

18 августа 2026, 19:28
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Фото: полиция Ровенской области
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Ровенчанин, совершивший дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения, проведет один год за решеткой. Суд также на три года лишил его права управлять транспортными средствами

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

ДТП произошло 7 сентября около 22:10 на трассе Городище - Ровно - Староконстантинов вблизи села Кустин Ровенского района.

По данным следствия, 40-летний водитель автомобиля Range Rover не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и допустил наезд на бетонные блоки, установленные на участке дороги, где продолжались ремонтные работы.

В результате аварии пострадали две пассажирки — 23-летняя и 17-летняя жительницы Ровно. Они получили телесные повреждения средней тяжести, что подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Во время обследования водителя прибор "Драгер" показал 2,38 промилле алкоголя.

Следователи процессуального руководства прокуратуры сообщили мужчине о подозрении. После завершения досудебного расследования обвинительные материалы направили в суд.

На днях суд вынес приговор по делу. Мужчину приговорили к одному году лишения свободы и лишили права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Напомним, что на Калушском шоссе 18 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмировались водитель и трое пассажиров ВАЗ-2109. Всех четырех госпитализировали.

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