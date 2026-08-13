Окупанти обстріляли енергооб'єкти на Запоріжжі: є знеструмлення
Ворог продовжує атакувати енергооб'єкти у Запорізькій області. Внаслідок російських ударів 13 серпня були знеструмлені Кушугум та Михайлівка
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Енергетикам вже вдалося виконати ремонтні роботи та повністю відновити електропостачання в селі Михайлівка.
Водночас у Кушугумі мешканці поки залишаються без світла. Бригади розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи відразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо, на Одещині зберігається найскладніша ситуація в енергосистемі. Вночі 13 січня росіяни знову атакували область, поціливши по об'єктах енергетики.
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