Потери армии РФ по состоянию на 12 августа: Генштаб обновил данные
Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1260 оккупантов, 60 артсистем, семь бронемашин, две РСЗО, одно средство ПВО, 1767 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 290 единиц авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.08.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 10 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Нижнекамске в Республике Татарстан. На территории предприятия зафиксирован пожар.
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