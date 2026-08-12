Росіяни завдали 1011 ударів по Запорізькій області: одна людина загинула, дев'ять поранені

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок російських атак одна людина загинула, ще дев'ять отримали поранення.

Зокрема, ворог здійснив 6 ракетних ударів по Запоріжжю та 20 авіаційних ударів по обласному центру і населених пунктах області.

Також російські військові застосували 718 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Крім того, зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Чарівному та 265 артилерійських ударів по низці населених пунктів області.

Загалом надійшло 110 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 12 серпня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і торговельний центр, де виникла масштабна пожежа.