Росіяни завдали 1011 ударів по Запорізькій області: одна людина загинула, дев'ять поранені
Упродовж минулої доби російські війська завдали 1011 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок російських атак одна людина загинула, ще дев'ять отримали поранення.
Зокрема, ворог здійснив 6 ракетних ударів по Запоріжжю та 20 авіаційних ударів по обласному центру і населених пунктах області.
Також російські військові застосували 718 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Крім того, зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Чарівному та 265 артилерійських ударів по низці населених пунктів області.
Загалом надійшло 110 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, в ніч на 12 серпня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і торговельний центр, де виникла масштабна пожежа.