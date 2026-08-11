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11 серпня 2026, 17:53

Російська атака зупинила "Запоріжсталь": загинули семеро працівників

11 серпня 2026, 17:53
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Фото: ДСНС
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Металургійний комбінат "Запоріжсталь" повністю зупинив роботу після масованого комбінованого удару, якого Росія завдала по Запоріжжю в ніч на 11 серпня

Про це повідомила компанія "Метінвест", передає RegioNews.

За даними компанії, внаслідок балістичної атаки загинули семеро працівників комбінату, ще 21 людина дістала поранення. Удар застав людей у момент, коли вони прямували до укриття після оголошення повітряної тривоги.

У "Метінвесті" заявили, що надають постраждалим необхідну допомогу та підтримують зв’язок із родинами загиблих і поранених.

Російська атака також пошкодила енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств групи, зокрема основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.

Наразі роботу "Запоріжсталі" повністю зупинено, а інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань, проводять аварійно-відновлювальні роботи та визначають можливі строки відновлення виробництва.

У Запорізькій області 12 серпня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Запоріжжя в ніч на 11 серпня, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За уточненими даними ОВА, внаслідок російського обстрілу загинули семеро людей, ще 24 дістали поранення.

Нагадаємо, що у ніч на 11 серпня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю. Для атаки загарбники застосували балістичні ракети та керовані авіабомби.

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