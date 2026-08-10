В Полтавской области из-за атаки БПЛА повреждено предприятие, возникли пожары
Утром 10 августа российские военные снова атаковали беспилотниками Полтавский район
Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
Один из вражеских БПЛА упал на территории хозяйственного предприятия. В результате повреждены три единицы техники и выбиты окна в трех зданиях. Предварительно, один человек получил травмы.
Кроме того, обломки беспилотников упали на открытой территории еще в двух локациях района. Возникли пожары сухой растительности, их ликвидировали спасатели. Здесь обошлось без пострадавших.
Напомним, поздно вечером 9 августа россияне атаковали беспилотниками Полтавский район. В результате попаданий возникли пожары на АЗС, промышленном предприятии и в частном доме.
Также сообщалось, что в Опишнянской громаде Полтавской области полностью уничтожены все АЗС в результате атак российских "шахедов".