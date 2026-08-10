Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

Один из вражеских БПЛА упал на территории хозяйственного предприятия. В результате повреждены три единицы техники и выбиты окна в трех зданиях. Предварительно, один человек получил травмы.

Кроме того, обломки беспилотников упали на открытой территории еще в двух локациях района. Возникли пожары сухой растительности, их ликвидировали спасатели. Здесь обошлось без пострадавших.

Напомним, поздно вечером 9 августа россияне атаковали беспилотниками Полтавский район. В результате попаданий возникли пожары на АЗС, промышленном предприятии и в частном доме.

Также сообщалось, что в Опишнянской громаде Полтавской области полностью уничтожены все АЗС в результате атак российских "шахедов".