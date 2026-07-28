Сдавала врагу собственного сына и готовила теракт: в Хмельницкой области агентка РФ приговорена к 15 годам тюрьмы

Фото: Офис Генерального прокурора

При публичном обвинении прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры 61-летняя жительница Хмельницкого района приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры доказали, что в марте 2025 года женщину через Telegram завербовал представитель спецслужб РФ. Она согласилась сотрудничать с врагом и передавала ему информацию о военных объектах, местах дислокации украинских защитников, объектах критической и железнодорожной инфраструктуры.

Среди переданных сведений были и данные о ее собственном сыне - военнослужащем Вооруженных Сил Украины, а также его мобилизованном знакомом.

Собранную информацию осужденная посылала куратору в виде фото- и видеоматериалов, получая за выполненные задания денежное вознаграждение – обычно по 4,5 тыс. грн. Также она собирала сведения о волонтерских организациях, их местонахождении и руководителях.

Впоследствии за обещанное вознаграждение в 5 тыс. долларов США женщина согласилась подготовить теракт на одном из военных объектов. По указаниям куратора она приобрела компоненты для изготовления радиоуправляемого взрывного устройства.

В июне 2025 года правоохранители разоблачили ее во время сбора информации вблизи военного объекта. В ходе обыска по месту жительства изъяли составляющие для изготовления взрывного устройства.

Кроме того, осужденная администрировала интернет-сообщество, в котором систематически распространялись материалы с оправдыванием и отрицанием вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацией участников.

Суд признал женщину виновной в совершении действий, направленных на захват государственной власти, государственной измене, готовке к незаконному изготовлению взрывного устройства, а также в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации лиц, ее осуществляющих.

Напомним, что в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, которые, по данным следствия, готовили теракт против украинских военных.