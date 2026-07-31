Фейкові знайомства і шантаж: у Запоріжжі викрили двох агентів РФ

Ілюстративне фото: СБУ

У Запоріжжі затримали двох чоловіків, які виконували замовлення російських спецслужб та намагалися підпалити об’єкти інфраструктури

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що фігуранти діяли окремо один від одного. Їх завербували за однаковою схемою через Telegram-канали, де вони шукали знайомств.

За даними правоохоронців, зловмисники отримували повідомлення від фейкових акаунтів нібито від дівчат, які пропонували спілкування та стосунки.

Згодом чоловікам телефонували представники російських спецслужб, які представлялися співробітниками СБУ. Вони заявляли про нібито затримання їхніх онлайн-знайомих через співпрацю з РФ і пропонували здійснити підпали в обмін на "звільнення".

За інструкціями російських кураторів фігуранти намагалися знищити об’єкт зв’язку та будівлю державної реєстрації актів цивільного стану.

Правоохоронці затримали обох підозрюваних протягом доби після скоєння злочинів. Під час обшуків у них вилучили легкозаймисті суміші та телефони із доказами співпраці з ворогом.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.