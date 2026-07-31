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31 июля 2026, 14:46

На полигоне воинской части в Хмельницкой области произошел взрыв с детонацией

31 июля 2026, 14:46
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Фото: соцсети
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Сегодня на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное событие – взрыв с последующей детонацией

Об этом сообщила пресс-служба Сил спецопераций, передает RegioNews.

Пока обстоятельства и причины инцидента устанавливают.

На месте происшествия работают соответствующие службы, проводящие первоочередные мероприятия по ликвидации последствий.

Информация о возможных пострадавших и погибших уточняется. Дополнительные сведения обещают сообщить по завершении необходимых мер.

В то же время начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин добавил, что есть поврежденные жилые дома. На данный момент создана комиссия по ликвидации последствий.

Напомним, в пятницу, 31 июля, около 12:00 в Хмельницком прогремели несколько взрывов. В это время воздушную тревогу в городе не объявляли.

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