Россияне ударили по АЗС в Запорожье: ранен мужчина
В среду, 29 июля, российские войска атаковали Запорожье, нанеся удар по автозаправочной станции
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрела ранения получил мужчина. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Остальные последствия российского удара уточняются.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 996 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получили четыре человека. Поступило 79 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.
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