Вонь от спиртзавода: во Львовской области люди перекрыли дорогу к границе

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В Рави-Русской во Львовской области местные жители перекрыли дорогу к границе из-за неприятного запаха, который распространяется от местного спиртзавода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации очевидцев, люди вышли на пешеходный переход и пропускают автомобили лишь периодически – несколько машин.

Жители утверждают, что сильная вонь в городе ощущается постоянно. Также они заявляют о частых случаях заболеваний и аллергий, причину которых связывают с деятельностью предприятия.

В соцсетях участники акции призывают Рава-Русский спиртзавод либо прекратить работу, либо устранить проблему с запахом. В случае отсутствия реакции люди угрожают перейти к блокированию самого предприятия.

Рава-Русский спиртовой завод – предприятие по производству этилового спирта во Львовской области. Ранее оно входило в структуру ГП "Укрспирт", а после приватизации активов в 2021 году объект перешел в частное управление.