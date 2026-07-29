Росіяни вдарили по АЗС у Запоріжжі: поранено чоловіка
У середу, 29 липня, російські війська атакували Запоріжжя, завдавши удару по автозаправній станції
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок обстрілу поранення дістав чоловік. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу.
Інші наслідки російського удару уточнюються.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська здійснили 996 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали четверо людей. Надійшло 79 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.
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