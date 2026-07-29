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29 июля 2026, 13:28

Россияне ударили по Одессе: повреждена инфраструктура

29 июля 2026, 13:28
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Днем 29 июля враг нанес удар по Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

"Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Детали выясняем", – говорится в сообщении.

Воздушные силы предупреждали о движении ракет на Одессу.

Напомним, в ночь на 29 июля российские войска атаковали Украину 80 ударными беспилотниками разных типов. Зафиксировано попадание дронов на 10 локациях.

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