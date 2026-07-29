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29 июля 2026, 13:43

На Хмельнитчине будут судить пенсионера, который напоил и совершил сексуальное насилие в отношении 15-летней девушки

29 июля 2026, 13:43
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Фото: полиция
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Правоохранители завершили расследование в отношении пенсионера, обвиняемого в развращении и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Преступление произошло в июне в одном из сел Хмельницкого района. Злоумышленник предложил подвезти 15-летнюю девушку, но привез ее к себе домой, пригласил к столу и начал наливать ей алкоголь. Воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, он позволил себе непристойные высказывания и совершил по отношению к ней действия сексуального характера.

Правоохранители квалифицировали действия задержанного по ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней) и ч. 1 ст. 156 (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет) УК Украины.

Обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в суд. За совершенное пенсионеру грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области будут судить мужчину за развращение мальчиков и детскую порнографию. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

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