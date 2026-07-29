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29 июля 2026, 11:17

Россияне ударили ФАБ-500 по Славянску: ранен мужчина

29 июля 2026, 11:17
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Фото: Facebook/Вадим Лях
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Российские войска нанесли авиаудар управляемой авиабомбой ФАБ-500 по Славянску Донецкой области. В результате атаки пострадал гражданский мужчина

Об этом сообщил начальник Славянского ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

По его словам, удар произошел около трех часов ночи. Ранение получил мужчина 1974 года рождения, который находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате авиаудара были уничтожены складские здания и ангары частного предприятия, а также повреждены два автомобиля.

Лях также сообщил, что накануне, 28 июля, российская ФАБ-500 повредила склады и многоэтажное здание в поселке Мирном.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 17 населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеских атак пострадали 11 человек.

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