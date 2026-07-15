У Запоріжжі лунатиме спеціальний сигнал повітряної тривоги під час загрози КАБів
У Запоріжжі впроваджують додаткові заходи для сповіщення населення про загрози авіаційних ударів
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Введені такі зміни в системі оповіщення:
- Технологія Cell Broadcast: на мобільні телефони в мережах Kyivstar, Vodafone та lifecell надходитимуть сповіщення, які з’являтимуться поверх усіх програм та супроводжуватимуться звуковим сигналом (інтернет або додаткові застосунки для цього не потрібні).
- Оновлення застосунку "Повітряна тривога": у сповіщеннях зазначатиметься тип повітряної загрози.
- Оповіщення при загрозі КАБів: у разі небезпеки ударів керованими авіабомбами сигнал вуличних сирен лунатиме 5 хвилин замість стандартних 3 хвилин.
- Додаткові патрулі: екіпажі патрульної поліції через гучномовці додатково інформуватимуть про загрозу застосування КАБів на центральних вулицях міста.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинула одна людина, ще четверо мирних жителів отримали поранення.
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