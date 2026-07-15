Более 1000 ударов за сутки: на Запорожье из-за обстрелов РФ погиб человек, еще четверо ранены
За прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району погиб один человек, еще четверо мирных жителей получили ранения
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Всего за сутки оккупанты нанесли 1031 удар по 58 населенным пунктам Запорожской области:
- 26 авиационных ударов зафиксировано по Запорожью, Камышувахе, Орехову, Вольнянке и еще 18 населенным пунктам области.
- 725 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Степногорск, Новоданиловку, Гуляйпольское и другие громады.
- 5 обстрелов из РСЗО пришлись по Малой Токмачке, Щербакам, Чаривному и Горькому.
- 275 артиллерийских ударов враг нанес по Степногорску, Приморскому, Зализничному, Малой Токмачке и еще 16 прифронтовым населенным пунктам.
К правоохранителям поступили 94 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных сооружений.
Напомним, утром 14 июля российские военные атаковали FPV-дроном гражданское авто в Запорожском районе. Погибла женщина, получил ранения мужчина.
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