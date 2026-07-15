Фото: Нацполиция

На Закарпатье стражи порядка разоблачили масштабную схему незаконного производства и сбыта табака, которая охватывала весь цикл — от выращивания сырья до его поставки подпольным производителям сигарет

Об этом сообщила нацполиция, передает RegioNews .

Фактически фигуранты создали подпольное производство – от выращивания до сбыта, обходя налоговые и лицензионные требования. В Закарпатской области дельцы выращивали табак на земельных участках общей площадью 3,5 гектара и ферментировали его. Затем отправляли листья в Ивано-Франковскую область, где другие участники измельчали сырье.

Среди организаторов схемы – руководитель агропредприятия и депутат одной из территориальных общин Закарпатья. Готовый табак фасовали и через почтовые отправления сбывали подпольным производителям сигарет, а средства получали на банковские счета.

Во время обысков правоохранители изъяли более 8 тонн табачного сырья, оборудования для его обработки и документации. Общая стоимость изъятого превышает 3,3 млн. грн.

Четырех участников схемы будут судить за незаконное обращение подакцизных товаров и легализацию средств, полученных преступным путем.

Напомним, что две попытки незаконного ввоза товаров через "зеленый коридор" пресечены на границе с Польшей.