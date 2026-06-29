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29 червня 2026, 10:37

На Запоріжжі у лікарнях перебувають 16 людей у важкому стані, постраждалих через обстріли

29 червня 2026, 10:37
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Ілюстративне фото: pixabay
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У лікарнях Запорізької області наразі перебувають 70 людей, які зазнали поранень через російські обстріли регіону

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

У важкому стані із 70 постраждалих залишаються 16 людей. Лікарі цілодобово борються за їхні життя та надають усю необхідну меддопомогу.

Внаслідок удару керованими авіабомбами по Запоріжжю 28 червня поранення отримали 16 людей, серед яких двоє дітей – пʼяти та 16 років.

Очільник ОВА зазначив, що лікарні працюють у посиленому режимі та повністю забезпечені медикаментами й усім необхідним для лікування поранених.

Нагадаємо, вранці 28 червня російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Внаслідок авіаудару загинули двоє людей.

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