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22 июня 2026, 09:26

Атака на Запорожье: возросло количество погибших и раненых

22 июня 2026, 09:26
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Фото: Прокуратура Украины
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В течение ночи и утра 22 июня российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Запорожья, применив ударные беспилотники. В результате атаки возросло количество погибших и раненых

Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что погибли две женщины – 39 и 53 лет. Еще семь человек получили ранения. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

В результате атаки частично разрушены и повреждены частные и многоэтажные жилые дома, складские помещения, нежилые здания и хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшее гибель людей (ст. 438 УК Украины).

Напомним, ночью 22 июня российские войска в очередной раз атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Было известно, что в результате вражеского удара с погибшая женщина, еще три человека получили ранения, среди них 11-летний мальчик.

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