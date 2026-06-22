Фото: Прокуратура Украины

В течение ночи и утра 22 июня российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Запорожья, применив ударные беспилотники. В результате атаки возросло количество погибших и раненых

Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что погибли две женщины – 39 и 53 лет. Еще семь человек получили ранения. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

В результате атаки частично разрушены и повреждены частные и многоэтажные жилые дома, складские помещения, нежилые здания и хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшее гибель людей (ст. 438 УК Украины).

Напомним, ночью 22 июня российские войска в очередной раз атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Было известно, что в результате вражеского удара с погибшая женщина, еще три человека получили ранения, среди них 11-летний мальчик.