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22 червня 2026, 09:26

Атака на Запоріжжя: зросла кількість загиблих і поранених

22 червня 2026, 09:26
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Фото: Прокуратура України
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Упродовж ночі та ранку 22 червня російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок атаки зросла кількість загиблих і поранених

Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що загинули дві жінки – 39 та 53 років. Ще семеро людей отримали поранення. Інформація щодо стану постраждалих уточнюється.

Внаслідок атаки частково зруйновано та пошкоджено приватні й багатоповерхові житлові будинки, складські приміщення, нежитлові будівлі та господарські споруди.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вночі 22 червня російські війська вкотре атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Було відомо, що внаслідок ворожого удару загинула жінка, ще троє людей дістали поранення, серед них 11-річний хлопчик.

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