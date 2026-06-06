Атака дронів на Запоріжжя: вже семеро постраждалих, серед них двоє дітей
У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотників, яка сталася в суботу зранку, кількість поранених зросла до семи осіб, серед них – двоє дітей
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, станом на зараз відомо про сімох постраждалих.
"Вже сім поранених, в тому числі двоє дітей: збільшується кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя", – зазначив він.
Медичної допомоги потребували п’ять жінок та двоє дітей – трирічна дівчинка та дев'ятирічний хлопчик.
Нагадаємо, російські війська зранку 6 червня атакували Запоріжжя. Внаслідок удару ворожого безпілотника сталася пожежа на автостоянці поблизу багатоквартирного будинку в одному з районів міста. Раніше було відомо про п'ятьох постраждалих.