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06 июня 2026, 11:19

Россия атаковала Украину 272 дронами: есть попадания на 11 локациях

06 июня 2026, 11:19
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 6 июня (с 18:00 5 июня) российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину, применив 272 ударных беспилотника разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, по предварительным данным, силами противовоздушной обороны сбиты или подавлены 249 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 13 локациях.

Напомним, в ночь на 6 июня Россия атаковала Одесскую область беспилотниками. Под ударом оказались объекты жилищной и критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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