Россияне повторно ударили по АЗС в Запорожье, когда там работали спасатели
Утром 3 июня российские военные нанесли целенаправленный удар по сотрудникам ГСЧС, ликвидировавшим последствия обстрела в Запорожье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Во время тушения резервуара со сжиженным газом, который загорелся в результате обстрела, россияне коварно нанесли повторный удар по спасателям. Вражеский беспилотник попал в одну из пожарных автоцистерн.
Благодаря средствам РЭБ и своевременному выявлению угрозы чрезвычайники успели перейти в укрытие.
Спасатели ликвидировали пожар. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
Напомним, утром 3 июня российские войска нанесли удар по Запорожскому району – попадание зафиксировали на территории АЗС.
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