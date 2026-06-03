Фото: ГСЧС

Утром 3 июня российские военные нанесли целенаправленный удар по сотрудникам ГСЧС, ликвидировавшим последствия обстрела в Запорожье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Во время тушения резервуара со сжиженным газом, который загорелся в результате обстрела, россияне коварно нанесли повторный удар по спасателям. Вражеский беспилотник попал в одну из пожарных автоцистерн.

Благодаря средствам РЭБ и своевременному выявлению угрозы чрезвычайники успели перейти в укрытие.

Спасатели ликвидировали пожар. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Напомним, утром 3 июня российские войска нанесли удар по Запорожскому району – попадание зафиксировали на территории АЗС.