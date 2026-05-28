На Запорожской АЭС зафиксирован самый продолжительный сбой связи

На этой неделе на Запорожской АЭС произошел длительный сбой связи на фоне сообщений об усилении военной активности вблизи

Об этом говорится в сообщении гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, передает RegioNews .

По данным оккупационного "руководства станции", в среду ЗАЭС не имела ни стационарной телефонной связи, ни интернет-соединения в течение примерно 12 часов, что стало самым продолжительным подобным инцидентом на станции с начала полномасштабной войны.

Причина отключения не была понятна, но оно совпало с сообщениями об атаках на город Энергодар, где проживает большинство персонала станции, отметили в МАГАТЭ без уточнения с чьей стороны происходили атаки.

"В течение многих часов мы не могли связаться с нашей командой экспертов на объекте, а станция не могла коммуникировать с внешним миром привычным образом. Это, безусловно, было очень тревожным событием с точки зрения ядерной безопасности и физической охраны. Команда МАГАТЭ продолжит расследование причин этого сбоя связи и обсудит их."

Также, как сообщается, в течение прошлой недели поставки электроэнергии в Энергодар из энергосети несколько раз прерывались в результате боевых действий.

В понедельник, 25 мая, та же оккупационная "власть" сообщила о якобы атаках беспилотников на гражданские здания в Энергодаре, в том числе на пожарную часть. Ссылаясь на ухудшение ситуации с безопасностью, ЗАЭС на следующий день сообщила группе МАГАТЭ, что были приостановлены поставки дизельного топлива из соседнего хранилища на станцию для работы дизельных парогенераторов, которые используются для очистки загрязненной воды.

В то же время сообщалось, что на территории ЗАЭС достаточно дизельного топлива для более чем 10 дней работы аварийных дизель-генераторов, которые находятся в режиме ожидания, но остаются критически важными для обеспечения резервного питания, если станция снова потеряет все внешнее электроснабжение, как это неоднократно случалось за время войны.

"Постоянное наличие дизельного топлива является абсолютной необходимостью для ядерной безопасности, особенно с учетом того, что станция уже более двух месяцев полностью зависит от единственной линии электропередачи, необходимой для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности. Любые перебои с поставками дизельного топлива снижают устойчивость станции в то время, когда она и без того находится в крайне уязвимом положении в отношении внешнего энергоснабжения", — сказал Гросси.

Крупнейшая АЭС Европы, шесть реакторов которой были остановлены с 2022 года, но все еще нуждаются в охлаждении, полагалась на резервную линию "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ для внешнего электроснабжения после того, как 24 марта была отключена ее основная линия электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ. До начала войны ЗАЭС имела десять линий электропередачи.

На других украинских АЭС также происходят опасные инциденты.

22 мая на Днепровской подстанции вспыхнул пожар в результате военного удара. В результате оператор сети попросил Южноукраинскую АЭС отключить линию электропередачи, подключенную к этой подстанции.

Также команда МАГАТЭ на Чернобыльском объекте была проинформирована о том, что в течение прошлой недели в зоне мониторинга объекта было обнаружено всего 20 дронов.

Напомним, 26 апреля Запорожская атомная электростанция оказалась в режиме блекаута после потери внешнего электропитания. В течение около полутора часов станция работала на резервном питании – от 19 дизель-генераторов.