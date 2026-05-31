31 травня 2026, 10:40

Росіяни атакували Запоріжжя понад 600 дронами: є загиблі

31 травня 2026, 10:40
Фото: Національна поліція
За останю добу російські окупанти атакували Запорізьку область 260 разів з артилерії, а також 675 разів дронами. Зокрема, було 75 ударів з авіації

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

За останню добу під вогнем окупантів були 55 населених пунктів Запорізької області. У Запоріжжі безпілотник влучив по території підприємства: внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 48 та 74 роки. Також ще троє чоловіків віком 25,57 та 58 років отримали поранення.

Крім того, у Запоріжжі внаслідок влучання російського дрона госпіталізували з травмами 14-річну школярку.

У Комишувасі FPV-дрон влучив у автомобіль. Поранення отримав 61-річний місцевий житель. Також у Мар'ївці від російського дрона постраждали 50-річний чоловік та 53-річна жінка.

Нагадаємо, вночі 30 травня російські війська атакували Шостку Сумської області. Прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе повністю знищена будівля залізничного вокзалу.

