Росіяни атакували Запоріжжя понад 600 дронами: є загиблі

Фото: Національна поліція

За останю добу російські окупанти атакували Запорізьку область 260 разів з артилерії, а також 675 разів дронами. Зокрема, було 75 ударів з авіації

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

За останню добу під вогнем окупантів були 55 населених пунктів Запорізької області. У Запоріжжі безпілотник влучив по території підприємства: внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 48 та 74 роки. Також ще троє чоловіків віком 25,57 та 58 років отримали поранення.

Крім того, у Запоріжжі внаслідок влучання російського дрона госпіталізували з травмами 14-річну школярку.

У Комишувасі FPV-дрон влучив у автомобіль. Поранення отримав 61-річний місцевий житель. Також у Мар'ївці від російського дрона постраждали 50-річний чоловік та 53-річна жінка.

Нагадаємо, вночі 30 травня російські війська атакували Шостку Сумської області. Прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе повністю знищена будівля залізничного вокзалу.