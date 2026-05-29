Враг нанес повторные удары по объектам "Нафтогаза" на Сумщине и Харьковщине

В течение суток российские оккупанты атаковали объекты Группы Нафтогаз в Харьковской и Сумской областях, есть существенные повреждения

Об этом сообщает пресс-служба Группы.

Под ударами оказалась нефтегазовая инфраструктура в Харьковской и Сумской областях.

"На одном из объектов в Сумской области враг нанес повторный удар с интервалом в несколько часов", - говорится в сообщении.

Из-за атаки возникли пожары, объекты получили существенные повреждения.

В Нафтогазе подчеркивают, что инфраструктуру в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях враг атакует почти непрерывно.

Напомним, что вечером 18 мая российские войска ударили тремя баллистическими ракетами по объектам Группы "Нефтегаз" в Днепропетровской области.