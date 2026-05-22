22 мая 2026, 07:23

Массированные обстрелы Запорожья и области: за сутки – 813 ударов

Фото: Запорожская ОВА
За сутки российские войска нанесли 813 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, пострадавших среди гражданского населения нет.

РФ нанесла 17 авиаударов по Малокатериновке, Заречному, Камышевахе, Самойловке, Григоровке, Годовому, Желтой Круче, Преображенке, Заливному, Свободному, Новоселовке, Даниловке, Долинке, Малой Токмачке, Широкому, Воздвиженовке.

Кроме того, 549 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Лысогорку, Новорозовку, Славное, Таврическое, Новоивановку, Степногорск, Приморское, Степное, Лукьяновское, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе и другие.

Зафиксирован обстрел из РСЗО по Чаривному.

246 артударов пришлись по Степногорску, Приморскому, Степному, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному.

Поступило 44 сообщения о разрушении и повреждении имущества.

Напомним, накануне российские войска атаковали Херсонщину. Кроме авиабомбировок, регион также подвергся артиллерийским и минометным обстрелам, а также атакам дронами различных типов. Пострадали пять человек.

