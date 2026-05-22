22 мая 2026, 07:07

Обстрелы Херсонщины: 5 пострадавших, среди них – гражданские и полицейские

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Херсонской области в результате российской агрессии в четверг, 21 мая, пострадали пять человек

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре и городской военной администрации.

По данным следствия, накануне российские войска нанесли массированный авиационный удар по населенным пунктам области. Кроме авиабомбировок, регион также подвергся артиллерийским и минометным обстрелам, а также атакам дронами различных типов.

Утром в результате сброса авиабомб в Херсонском районе ранения получили двое гражданских мужчин.

Отдельно сообщается, что во время разминирования территорий травмы получили двое сотрудников полиции.

Кроме того, по данным городской военной администрации, в Днепровском районе Херсона тяжело пострадала 67-летняя женщина. Она подобрала неизвестный взрывоопасный предмет, после чего произошел взрыв.

В результате детонации женщина получила минно-взрывную травму, травматическую ампутацию левой кисти, а также обломочные ранения головы, грудной клетки и ног.

Напомним, 21 мая оккупанты атаковали Киевский район Харькова. Беспилотник попал вблизи торгового центра. Также российские военные почти 30 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области, используя беспилотники и артиллерию.

