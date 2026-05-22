В Харькове задержали дельца, который торговал пересечением границы и документами

Правоохранители Харькова ликвидировали масштабную противоправную схему, охватывающую незаконную переправку военнообязанных через границу и коррупционные махинации с документами для иностранцев

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что мужчина организовал схему незаконной переправки военнообязанных граждан через государственную границу Украины вне пунктов пропуска.

Кроме того, фигурант требовал неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц Государственной миграционной службы Украины по легализации пребывания гражданина Азербайджана в Украине. За 5 тысяч долларов он обещал оформление вида на временное проживание на основании фиктивного трудоустройства на одном из предприятий.

21 мая во время контроля за совершением преступления правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения 15 тысяч долларов. Из этой суммы 10 тысяч долларов назначались за незаконную переправку лица через государственную границу, еще 5 тысяч – за содействие в незаконной легализации иностранца.

22 мая следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

По санкции статей ему грозит до девяти лет лишения свободы.

