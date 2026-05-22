Россияне направили дрон на гражданских в Запорожской области, есть погибшие
Россияне 22 мая ударили дроном по поселку Камышеваха, что в Запорожской области. Есть раненый и погибший
Об этом написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews ..
"В результате удара БПЛА по Комышувахе есть погибший и раненый мужчины", — написал он.
Отмечается, что пострадавшему оказана медицинская помощь.
Напомним, что в Сумской области российский беспилотник атаковал комбайн, работавший в поле на территории Новослободской общины.
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
Враг ударил по Днепропетровщине 40 раз: среди раненых есть люди в тяжелом состоянии
22 мая 2026, 21:15В Киевской области бронирование от мобилизации продавали за 8 тысяч
22 мая 2026, 21:10Потоп в Киеве: ливень и град затопили улицы, есть перебои с электроснабжением |
22 мая 2026, 20:57В Харькове задержали дельца, который торговал пересечением границы и документами
22 мая 2026, 19:58Заместитель директора ГБР живет в апартаментах почти за миллион долларов - СМИ
22 мая 2026, 19:45Украинские военные показали, как дроны "разнесли" укрытие россиян
22 мая 2026, 19:25В Сумской области российский дрон дотла сжег комбайн в поле
22 мая 2026, 19:23Оставили "автограф" с поличным: в Харьковской области задержали рецидивистов за разбойное нападение
22 мая 2026, 18:59"Золотые" аппараты для хирургии: на масштабных сделках с закупками разоблачили должностных лиц научного центра
22 мая 2026, 18:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Все блоги »