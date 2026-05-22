Потоп в Киеве: ливень и град затопили улицы, есть перебои с электроснабжением

На Киевщину обрушилась мощная непогода: из-за сильных грозов, ливней и градов ряд районов столицы и области оказались под водой

Об этом сообщает ряд телеграмм-каналов, передает RegioNews .

Наиболее критическая ситуация наблюдается на правом берегу Киева, в Вишневом и Борщаговке, где уровень воды на проезжей части кое-где достигает пояса, а транспорт буквально плывет по улицам.

Кроме транспортного коллапса, стихия вызвала аварийные отключения электроэнергии в Киевской области.

Пока энергетики работают над восстановлением подачи света, а горожан призывают быть осторожными и по возможности не выходить на улицу.

Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Напомним, что 21 мая в Киевской области из-за непогоды без электроснабжения остались более 40 тысяч домов.