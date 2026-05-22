Масовані обстріли Запоріжжя та області: за добу – 813 ударів
Упродовж доби російські війська здійснили 813 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, постраждалих серед цивільного населення немає.
РФ нанесла 17 авіаударів по Малокатеринівці, Зарічному, Комишувасі, Самійлівці, Григорівці, Річному, Жовтій Кручі, Преображенці, Заливному, Вільному, Новоселівці, Данилівці, Долинці, Малій Токмачці, Широкому, Воздвижівці.
Окрім того, 549 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Лисогірку, Новорозівку, Славне, Таврійське, Новоіванівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе та інші.
Зафіксовано обстріл із РСЗВ по Чарівному.
246 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному.
Надійшло 44 повідомлення про руйнування та пошкодження майна.
Нагадаємо, напередодні російські війська атакували Херсонщину. Окрім авіабомбувань, регіон також зазнав артилерійських та мінометних обстрілів, а також атак дронами різних типів. Постраждали п'ятеро людей.