Вражеская атака на Днепр: пострадали беременная женщина и мужчина

В городе Днепр в результате вражеской атаки пострадали два человека – 21-летняя беременная женщина и 45-летний мужчина

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, обоим оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Из-за удара занялась квартира в пятиэтажном жилом доме. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Также в результате атаки повреждены несколько соседних домов и припаркованные автомобили.

Напомним, за прошедший день российские военные почти 80 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии пять районов Днепропетровщины. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 10-летнюю девочку.