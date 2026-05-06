В Харькове российские беспилотники атаковали Салтовский и Основянский районы

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .

По предварительным данным, в результате вражеского удара по Салтовскому району пострадали двое мужчин. Раненым – 49 и 56 лет, они получили взрывные травмы. В настоящее время медики оказывают необходимую помощь.

Также повреждены 2 гаража и 3 автомобиля.

В Основянском районе Харькова русский дрон упал на крышу многоэтажки.

Пока обращений к медикам не поступало.

Напомним, что в Сумах полиция работает на месте попаданий российских беспилотников . В результате утренней атаки повреждено здание детского сада, на месте возник пожар.